Poster of Vanishing Time: A Boy Who Returned
Poster of Vanishing Time: A Boy Who Returned
Poster of Vanishing Time: A Boy Who Returned
7.2 IMDb Rating: 7.2
Kinoafisha Films Vanishing Time: A Boy Who Returned

Vanishing Time: A Boy Who Returned

Vanishing Time: A Boy Who Returned / Garyeojin shigan 18+
Country South Korea
Runtime 2 hours 10 minutes
Production year 2016
World premiere 10 November 2016
Release date
16 November 2016 Russia 12+
19 August 2017 Japan
16 November 2016 Kazakhstan
10 November 2016 South Korea
Worldwide Gross $3,328,517
Production Barunson E&A
Also known as
Ga-lyeo-jin si-gan, Vanishing Time: A Boy Who Returned, Desaparecimento: O Garoto que Retornou, Galyeojin sigan, Thời Gian Biến Mất: Cậu Bé Trở Lại, Втрачений час: Хлопчик, який повернувся, Исчезнувшее время: Мальчик, который вернулся, 消失的時間, 隠された時間
Director
Om The-hva
Cast
Shin Eun-soo
Gang Dong-won
Gang Dong-won
Lee Hyo-jae
Kim Hee-won
Cast and Crew
7.2
7.2 IMDb
