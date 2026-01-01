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Poster of Ura! U nas kanikuly!
5.5
Kinoafisha Films Ura! U nas kanikuly!
5.5

Ura! U nas kanikuly!

, 1972
Ura! U nas kanikuly!
USSR, Germany / Family / 18+
Poster of Ura! U nas kanikuly!
5.5

Cast

Valeriy Zubarev
Kolya - drug Valery
Vera Kuznetsova
babushka Valery
Vladimir Retsepter
Vledimir Georgievich
Irina Bunina
Viktoriya Pavlovna - uchitelnitsa
Alyona Seplyarskaya
Marina
Fritz Diez
Max
J. Bittner
Klaus
R. Burkhart
Natasha Davydova
podruga Valery
Viktor Dotsenko
Director Vladimir Berenshteyn, Ilya Gurin
Writer Anatoly Alexine, Aleksandr Ivanov, Vladimir Amlinsky, Vladimir Berenshteyn, Vladimir Berenshteyn
Composer G. Chernyy
Cast and Crew

Film details

Country USSR / Germany
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 1972
World premiere 1 September 1972
Release date
1 September 1972 Russia 12+
5 September 1972 Germany
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo, Deutsche Film (DEFA)
Also known as
Ura! U nas kanikuly!, Hurra, Wir haben Ferien!, Hurray! We Have a Vacation!, Ура! У нас каникулы!

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.3 IMDb
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