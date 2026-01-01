Cast
Valeriy Zubarev
Kolya - drug Valery
Irina Bunina
Viktoriya Pavlovna - uchitelnitsa
Alyona Seplyarskaya
Marina
Natasha Davydova
podruga Valery
Cast and Crew
Director
Vladimir Berenshteyn, Ilya Gurin
Composer
G. Chernyy
Film details
Country
USSR / Germany
Runtime
1 hour 10 minutes
Production year
1972
World premiere
1 September 1972
Release date
|1 September 1972
|Russia
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|12+
|5 September 1972
|Germany
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo, Deutsche Film (DEFA)
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