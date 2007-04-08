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Poster of Three Girls
6.1
Kinoafisha Films Three Girls
6.1

Three Girls

, 2007
3 Girls
Azerbaijan, Russia / Comedy / 18+
Poster of Three Girls
6.1

Cast

Joachim Paul Assböck
Schultz
Alexandra Finder
Helga
Sergey Frolov
Sergey Frolov
Pogranzon
Murad Ibragimbekov
Zanzaren
Ravshana Kurkova
Ravshana Kurkova
Maya
Arzu Kadirbekova
Sabina
Tarana Odjaverdieva
Plusha
Mikhail Politseymako
Mikhail Politseymako
Maf
Zaur Teimurbekov
Jambo
Director Murad Ibragimbekov
Composer Alesya Mankovskaya
Cast and Crew

Film details

Country Azerbaijan / Russia
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2007
World premiere 8 April 2007
Release date
26 June 2007 Russia 16+
5 September 2007 Azerbaijan
8 April 2007 Kazakhstan
8 April 2007 Ukraine
8 April 2007 Uruguay
Production Azerbaijanfilm, Hoferichter & Jacobs, Ibrus
Also known as
3 Girls, Three Girls, Три девушки, 三个女孩, 3 Gənc Qız, 3 Qız, 3 девушки, Üç Gənc Qız

Film rating

6.1
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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