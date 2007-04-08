Cast
Murad Ibragimbekov
Zanzaren
Tarana Odjaverdieva
Plusha
Cast and Crew
Director
Murad Ibragimbekov
Composer
Alesya Mankovskaya
Film details
Country
Azerbaijan / Russia
Runtime
1 hour 23 minutes
Production year
2007
World premiere
8 April 2007
Release date
|26 June 2007
|Russia
|
|16+
|5 September 2007
|Azerbaijan
|
|
|8 April 2007
|Kazakhstan
|
|
|8 April 2007
|Ukraine
|
|
|8 April 2007
|Uruguay
|
|
Production
Azerbaijanfilm, Hoferichter & Jacobs, Ibrus
Also known as
3 Girls, Three Girls, Три девушки, 三个女孩, 3 Gənc Qız, 3 Qız, 3 девушки, Üç Gənc Qız