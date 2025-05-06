Cast
Begench Kurbandurdyev
Chaman
Cast and Crew
Director
Uzmaan Saparov, Yazgeldy Seidov
Writer
Uzmaan Saparov, Chary Yapan
Composer
Nuri Khalmamedov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 17 minutes
Production year
1982
World premiere
1 April 1983
Release date
|27 March 1984
|Finland
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|1 April 1983
|Turkmenistan
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|1 May 1983
|USSR
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Production
Turkmenfilm
Also known as
Muzhskoye vospitaniye, Ein Mann von sechs Jahren, Férfias nevelés, Le désert et l'enfant, Miesten kasvatus, Store lille dreng, Мужское воспитание, シルクロードの少年 ぼくの旅立ち, Cowardly Brave