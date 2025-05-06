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Poster of Muzhskoye vospitaniye
4.2
Kinoafisha Films Muzhskoye vospitaniye
4.2

Muzhskoye vospitaniye

, 1982
Muzhskoye vospitaniye
USSR / Drama, Family / 18+
Poster of Muzhskoye vospitaniye
4.2

Cast

Begench Kurbandurdyev
Chaman
Ata Dovletov
Mergen-aga
Durdymamet Orayev
Seyli
Gulya Kerimova
Dzheren
Director Uzmaan Saparov, Yazgeldy Seidov
Writer Uzmaan Saparov, Chary Yapan
Composer Nuri Khalmamedov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 1982
World premiere 1 April 1983
Release date
27 March 1984 Finland
1 April 1983 Turkmenistan
1 May 1983 USSR
Production Turkmenfilm
Also known as
Muzhskoye vospitaniye, Ein Mann von sechs Jahren, Férfias nevelés, Le désert et l'enfant, Miesten kasvatus, Store lille dreng, Мужское воспитание, シルクロードの少年 ぼくの旅立ち, Cowardly Brave

Film rating

4.2
Rate 14 votes
4.4 IMDb
Updated 6 May 2025
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