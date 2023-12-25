Also known as

Misterio en la isla de los monstruos, Mystery on Monster Island, Die Reise zur Insel des Grauens, O Mistério da Ilha dos Monstros, Тайна острова чудовищ, Das Geheimnis der Monsterinsel, Jules Verne's 'Mystery on Monster Island', Koletiste saar, Le Mystère de l'île aux monstres, Le Mystère de l'île des monstres, Misterio de la isla de los monstruos, Monster Island, To nisi tou mystiriou, Загадка острова сокровищ, 怪獣島の秘密, The Mystery on Monster Island, Das Geheimnis der Monster-Insel, Die Monsterinsel

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