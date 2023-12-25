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Poster of Mystery on Monster Island
3.9
Kinoafisha Films Mystery on Monster Island
3.9

Mystery on Monster Island

, 1981
Misterio en la isla de los monstruos
Spain, USA / Comedy, Horror, Adventure / 18+
Poster of Mystery on Monster Island
3.9

Cast

Terence Stamp
Terence Stamp
Skinner
Peter Cushing
William T. Kolderup
Ian Serra
Jeff Morgan
Ana Obregón
Meg Calderón
David Hatton
Professor Thomas Artelect
Gasphar Ipua
Carefinatu
Blanca Estrada
Dominique Blanchard
Frank Braña
Birling
Paul Naschy
Flynt
Gérard Tichy
Capt. Turkott
Director Juan Piquer Simón
Writer Ron Gantman, Joaquín Grau, Juan Piquer Simón, Jules Verne
Composer Alfonso Agullo, Alejandro Monroy, Carlos Villa
Cast and Crew

Film details

Country Spain / USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1981
World premiere 3 April 1981
Release date
3 April 1981 Russia 12+
9 February 1983 France
7 October 1982 Germany
3 April 1981 Kazakhstan
3 April 1981 Spain
3 April 1981 Ukraine
Production Almena Films, F. Ariza, Fort Films
Also known as
Misterio en la isla de los monstruos, Mystery on Monster Island, Die Reise zur Insel des Grauens, O Mistério da Ilha dos Monstros, Тайна острова чудовищ, Das Geheimnis der Monsterinsel, Jules Verne's 'Mystery on Monster Island', Koletiste saar, Le Mystère de l'île aux monstres, Le Mystère de l'île des monstres, Misterio de la isla de los monstruos, Monster Island, To nisi tou mystiriou, Загадка острова сокровищ, 怪獣島の秘密, The Mystery on Monster Island, Das Geheimnis der Monster-Insel, Die Monsterinsel

Film rating

3.9
Rate 11 votes
3.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 25 December 2023
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