Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of 8-Ball
6.3
Kinoafisha Films 8-Ball
6.3

8-Ball

, 2013
8-Pallo
Finland / Drama, Crime / 18+
Poster of 8-Ball
6.3

Cast

Jessica Grabowski
Pike
Eero Aho
Eero Aho
Lalli
Pirkka-Pekka Petelius
Elias Kaski
Mikko Leppilampi
Mikko Leppilampi
Olli Repo
Jakob Öhrman
Limppu
Cecilia McMillan
Aleksandra
Rosa Salomaa
Tiina
Manna Jäntti
Krisu
Max Ovaska
Tärpätti
Mikko Kouki
Halonen
Director Aku Louhimies
Writer Marko Kilpi, Jari Rantala, Jari Olavi Rantala
Cast and Crew

Film details

Country Finland
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2013
World premiere 22 February 2013
Release date
22 February 2013 Finland
1 September 2013 Great Britain
Budget €1,300,000
Worldwide Gross $720,732
Production Blind Spot Pictures, Mjölk, Southwest Productions
Also known as
8-pallo, 8-Ball, 8球, Elävien kirjoihin, Fekete golyó, Восьмой шар

Film rating

6.3
Rate 14 votes
6.3 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for 8-Ball

Naked Harbour
Naked Harbour Drama
2012, Finland / Russia
5.0
Tears of April Drama
2008, Finland / Greece / Germany
6.0
Frozen City
Frozen City Drama
2006, Finland
6.0
Beauty and the Bastard
Beauty and the Bastard Drama
2005, Finland
6.0
Tom of Finland
Tom of Finland Drama, Biography
2017, Finland / Sweden / Denmark / Germany / Iceland / USA
6.0
Heart of a Lion
Heart of a Lion Romantic, Drama
2013, Finland / Sweden
6.0
Run Sister Run!
Run Sister Run! Drama
2010, Finland
5.0
Priest of Evil
Priest of Evil Drama, Crime, Detective, Thriller
2010, Finland
6.0
A Man's Work
A Man's Work Drama
2007, Finland
6.0
Matti: Hell Is for Heroes
Matti: Hell Is for Heroes Drama
2006, Finland
6.0
One-Way Ticket to Mombasa
One-Way Ticket to Mombasa Drama, Comedy
2002, Finland
6.0
Flowers of Evil
Flowers of Evil Drama, Crime
2016, Finland
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more