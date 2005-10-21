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Poster of Beauty and the Bastard
6.4
Kinoafisha Films Beauty and the Bastard
6.4

Beauty and the Bastard

, 2005
Tytto sina olet tahti
Finland / Drama / 18+
Poster of Beauty and the Bastard
6.4

Cast

Pamela Tola
Nelli
Samuli Vauramo
Sune
Joonas Saartamo
Joonas Saartamo
Kondis
Eero Milonoff
Eero Milonoff
Isukki
Mikko Leppilampi
Mikko Leppilampi
D.T.
Mikko Kouki
Anssi
Eero Saarinen
Nellin isä
Elena Leeve
Mari
Jussi Nikkilä
Mikko
Anna-Leena Härkönen
Hilkka
Director Dome Karukoski
Writer Pekko Pesonen
Composer Jukka Immonen
Cast and Crew

Film details

Country Finland
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2005
World premiere 21 October 2005
Release date
21 October 2005 Finland
Budget €849,302
Worldwide Gross $1,125,323
Production Helsinki-Filmi
Also known as
Tyttö sinä olet tähti, Beauty and the Bastard, Das Mädchen und der Rapper, Flicka du är en stjärna, La bella y el bastardo, Piękna i drań, Szkreccs-szerelem, Красавица и подонок, La Belle et le vagabond

Film rating

6.4
Rate 12 votes
6.5 IMDb
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