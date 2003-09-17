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Poster of Since Otar Left
7.5
Kinoafisha Films Since Otar Left
7.5

Since Otar Left

, 2003
Depuis qu'Otar est parti...
France, Belgium, Georgia / Drama / 18+
Poster of Since Otar Left
7.5

Cast

Nino Khomasuridze
Marina
Dinara Drukarova
Dinara Drukarova
Ada
Temur Kalandadze
Tengiz
Rusudan Bolkvadze
Rusiko
Sasha Sarishvili
Alexi
Esther Gorintin
Eka
Duta Skhirtladze
Niko
Abdellah Moundy
Le berbère
Mzia Eristavi
Dora
Misha Eristavi
Fils Dora
Director Julie Bertuccelli
Writer Julie Bertuccelli, Bernard Renucci, Roger Bohbot, Alda Engoian
Composer Hikaru Hayashi
Cast and Crew

Film details

Country France / Belgium / Georgia
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2003
World premiere 17 September 2003
Release date
17 September 2003 France
17 September 2003 USA
Worldwide Gross $1,634,307
Production Les Films du Poisson, Arte France Cinéma, Entre Chien et Loup
Also known as
Depuis qu'Otar est parti..., Since Otar Left, Breven från Otar, Briefe aus Paris, Cartas de París, Da Otar rejste, Da quando Otar è partito, De când ai plecat Otar, Depuis qu'Otar est parti, Desde que Otar Partiu, Desde que Otar se marchó, Kiedy Otar odszedł, Kirjeitä Pariisista, Mióta Otar elment, Otkako je Otar otišao, Roca Otari Tsavida, Seit Otar fort ist, Tiden etter Otar, Unas dulces mentiras, Όταν έφυγε ο Οτάρ, Χωρίς τον Οτάρ, С тех пор, как уехал Отар, やさしい嘘, რაც ოთარი წავიდა, როცა​ ოთარი წავიდა, Kiedy Otar odszedl

Film rating

7.5
Rate 13 votes
7.5 IMDb
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