Cast
Ryōko Hirosue
Chie Yasutake
Yo Hitoto
Shiho Matsunaga
Mahiru Konno
Natsuko Yoshimura
Hidekazu Akai
Yôichi Matsuo
Emina Akamatsu
Hana Yasutake
Kiwako Harada
Doctor Katagiri
Hitomi Harukaze
Yûko Yoshida
Cast and Crew
Director
Tomoaki Akune
Writer
Tomoaki Akune, Chie Yasutake, Hana Yasutake, Shingo Yasutake
Composer
Tsuyoshi Ishibashi
Film details
Country
Japan
Runtime
1 hour 58 minutes
Production year
2015
World premiere
19 December 2015
Release date
|28 April 2016
|Hong Kong
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|19 December 2015
|Japan
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Worldwide Gross
$106,058
Production
Hana's Miso Soup Film Committee, Tokyo Theatres, imageField
Also known as
Hana-chan no misoshiru, Hana's Miso Soup, O Missoshiro da Hana, はなちゃんのみそ汁, 小花的味噌汤, Hanachan no Misoshiru