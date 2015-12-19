Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Hana's Miso Soup
6.9
Kinoafisha Films Hana's Miso Soup
6.9

Hana's Miso Soup

, 2015
Hanachan no misoshiru
Japan / Drama / 18+
Poster of Hana's Miso Soup
6.9

Cast

Ryōko Hirosue
Chie Yasutake
Ken'ichi Takitō
Shingo Yasutake
Mana Ashida
Mana Ashida
Yo Hitoto
Shiho Matsunaga
Mahiru Konno
Natsuko Yoshimura
Hidekazu Akai
Yôichi Matsuo
Emina Akamatsu
Hana Yasutake
Ikkô Furuya
Genjû Itô
Kiwako Harada
Doctor Katagiri
Hitomi Harukaze
Yûko Yoshida
Sei Hiraizumi
Sei Hiraizumi
Kazunori Matsunaga
Director Tomoaki Akune
Writer Tomoaki Akune, Chie Yasutake, Hana Yasutake, Shingo Yasutake
Composer Tsuyoshi Ishibashi
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2015
World premiere 19 December 2015
Release date
28 April 2016 Hong Kong
19 December 2015 Japan
Worldwide Gross $106,058
Production Hana's Miso Soup Film Committee, Tokyo Theatres, imageField
Also known as
Hana-chan no misoshiru, Hana's Miso Soup, O Missoshiro da Hana, はなちゃんのみそ汁, 小花的味噌汤, Hanachan no Misoshiru

Film rating

6.9
Rate 12 votes
6.9 IMDb
Updated 7 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more