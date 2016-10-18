Menu
Poster of The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again
4.2 IMDb Rating: 4.2
The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again

The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again

The Rocky Horror Picture Show 18+
Synopsis

A straitlaced, square couple, seeking shelter from a storm, find themselves in the castle of a transgender alien mad scientist intent on creating a buff bodybuilder.
The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again - trailer
The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2016
World premiere 18 October 2016
Release date
18 October 2016 Russia
18 October 2016 Kazakhstan
20 October 2016 Netherlands 16
18 October 2016 Ukraine
Budget $20,000,000
Production The Jackal Group, Ode Visuals, Fox 21 Television Studios
Also known as
The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again, The Rocky Horror Picture Show, Festival Rocky de Terror: Vamos de Novo ao Time Warp, Rocky Horror Picture Show: Zróbmy to jeszcze raz, Rocky Horror Show, The Rocky Horror Picture Show: Az időgép újraindul, The Rocky Horror Picture Show: Como en los Viejos Tiempos, The Rocky Horror Picture Show: Sa o luam de la capat, Шоу жахів Роккі Горрора: І знову викривімо час, Шоу ужасов Рокки Хоррора, Шоуто на Роки Хорър, ロッキー・ホラー・ショー　タイムワープ・アゲイン
Director
Kenny Ortega
Cast
Tim Curry
Victoria Justice
Cast and Crew
The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again - trailer
The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again Trailer
