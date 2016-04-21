5.0Sibirskiy potroshitel
Sibirskiy potroshitel, 2016
Russia / Drama / 18+
Cast
Yuliya Radaeva
Darya Reva
Vera Bazanova
Yuriy Borisenko
Ilya Borodin
Anna Evtina
Tatyana Filippova
Kirill Ignatov
Anastasiya Komarova
Dmitriy Nesterov
Director Sergey Zhiznenniy
Writer Sergey Zhiznenniy
Film details
Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2016
World premiere 21 April 2016
Release date
|21 April 2016
|Russia
|18+
|21 April 2016
|Kazakhstan
|21 April 2016
|Ukraine
Budget 130,000 RUR
Production ZHISTALL
Also known as
Sibirskiy potroshitel, Сибирский потрошитель
Updated 6 May 2025
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