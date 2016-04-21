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Poster of Sibirskiy potroshitel
5.0
Kinoafisha Films Sibirskiy potroshitel
5.0

Sibirskiy potroshitel

, 2016
Sibirskiy potroshitel
Russia / Drama / 18+
Poster of Sibirskiy potroshitel
5.0

Cast

Yuliya Radaeva
Darya Reva
Vera Bazanova
Yuriy Borisenko
Ilya Borodin
Anna Evtina
Tatyana Filippova
Kirill Ignatov
Anastasiya Komarova
Dmitriy Nesterov
Oleksandr Pikalov
Oleksandr Pikalov
Director Sergey Zhiznenniy
Writer Sergey Zhiznenniy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2016
World premiere 21 April 2016
Release date
21 April 2016 Russia 18+
21 April 2016 Kazakhstan
21 April 2016 Ukraine
Budget 130,000 RUR
Production ZHISTALL
Also known as
Sibirskiy potroshitel, Сибирский потрошитель

Film rating

5.0
Rate 10 votes
4.5 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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