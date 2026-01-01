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Poster of Puss 'N Boots Travels Around the World
7.0
Kinoafisha Films Puss 'N Boots Travels Around the World
7.0

Puss 'N Boots Travels Around the World

, 1976
Nagagutsu o haita neko: Hachijû nichikan sekai isshû
Japan / Animation, Family, Fantasy, Anime / 18+
Poster of Puss 'N Boots Travels Around the World
7.0

Cast

Osami Nabe
Pero
Sachiko Chijimatsu
Sanji Hase
Takuzō Kamiyama
Carter
Osamu Katô
Newspaper President
Junpei Takiguchi
Grummon
Chikao Otsuka
Dr. Garigari
Kosei Tomita
Kosei Tomita
Cat King
Kosei Tomita
Kosei Tomita
Cat King
Eiko Masuyama
Suzanna
Jôji Yanami
Mayor
Keaton Yamada
Restaurant Manager
Director Hiroshi Shidara
Writer Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Tomoharu Katsumata, Tadaaki Yamazaki
Composer Seiichirô Uno
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan
Runtime 1 hour 8 minutes
Production year 1976
World premiere 20 March 1976
Release date
20 March 1976 Japan
MPAA G
Production Toei Animation
Also known as
Nagagutsu o haita neko: Hachijû nichikan sekai isshû, Puss 'n Boots: Travels Around the World, Der gestiefelte Kater reist um die Welt, Cesta Kocour v Botách, Cesta Kocúr v Čižmách, Çizmeli Kedi: Seksen Günde Devri Alem, Csizmás Kandúr a világ körül, Der Gestiefelte Kater reist um die Welt in 80 Tagen, Il gatto con gli stivali in giro per il mondo, La vuelta al mundo en 80 dias por el Gato con Botas, Le Chat Botté fait le tour du monde, Le tour du monde en 80 jours, O Gato de Botas e a Volta ao Mundo em 80 Dias, Podróż kota w butach, Puss 'n Boots Travels Around the World, Saabastega Kass, Кругосветное Путешествие Кота в Сапогах, Le chat botté 3, 장화 신은 고양이: 80일간의 세계 일주, Nagagutsu o haita neko - 80 nichikan sekai isshuu, Τα μαγικά ταξίδια του παπουτσωμένου γάτου, 장화 신은 고양이: 80일 간의 세계 일주, 장화신은 고양이: 80일간의 세계 일주, Puss 'n Boots: Around the World in 80 Days, Кот в сапогах: Вокруг света за 80 дней, 장화신은 고양이: 80일 간의 세계일주, 장화신은 고양이: 80일간의 세계일주, Nagagutsu wo haita neko: 80 nichikan sekai isshū, 장화 신은 고양이: 80일간의 세계일주

Cartoon rating

7.0
Rate 12 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
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