Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Finding Mr. Right
Poster of Finding Mr. Right
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Finding Mr. Right

Finding Mr. Right

Bei Jing yu shang Xi Ya Tu 18+
Напомним о выходе в прокат
Country China
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2013
World premiere 20 March 2013
Release date
20 March 2013 China
20 March 2013 Hong Kong
1 January 2014 South Korea
MPAA PG-13
Worldwide Gross $84,112,033
Production BDI Films Inc., Edko Films
Also known as
Bei Jing yu shang Xi Ya Tu, Finding Mr. Right, Anchoring in Seattle, Como Encontrar o Homem Ideal, Pekin spotyka Seattle, Truy Tìm Người Hoàn Hảo, В поисках мистера Совершенство, 北京遇上西雅图, 北京遇上西雅圖
Director
Xue Xiaolu
Cast
Tang Wei
Tang Wei
Wu Xiubo
Hai Qing
Mai Hongmei
Elaine Jin
Cast and Crew
Similar films for Finding Mr. Right
Finding Mr. Right 2 6.2
Finding Mr. Right 2 (2016)
Dying to Survive 7.9
Dying to Survive (2018)
Tale of Three Cities 6.0
Tale of Three Cities (2015)
Monster Hunt 5.5
Monster Hunt (2015)
Caught in the Web 6.4
Caught in the Web (2012)
Lost in Thailand 6.2
Lost in Thailand (2012)
Aftershock 7.7
Aftershock (2010)
Painted Skin 7.1
Painted Skin (2008)
Office 6.1
Office (2015)

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Julie So that is love?
JiaJia This is just some story made up by screenwriters with the evil intention of beguiling you little girls.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more