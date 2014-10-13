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Poster of War Book
6.8
Kinoafisha Films War Book
6.8

War Book

, 2014
War Book
Great Britain / Drama, War / 18+
Poster of War Book
6.8

Cast

Phoebe Fox
Phoebe Fox
Kate
Ben Chaplin
Ben Chaplin
Gary
Sophie Okonedo
Sophie Okonedo
Philippa
Shaun Evans
Tom
Kerry Fox
Kerry Fox
Maria
Nathan Stewart-Jarrett
Nathan Stewart-Jarrett
Austin
Adeel Akhtar
Adeel Akhtar
Mo
Nicholas Burns
Nicholas Burns
James
Antony Sher
David
Morgan Walters
Frank
Director Tom Harper
Writer Jack Thorne
Composer Jack Arnold
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2014
World premiere 13 October 2014
Release date
13 October 2014 Russia 16+
7 August 2015 Great Britain
13 October 2014 Kazakhstan
13 October 2014 Ukraine
Production Archer's Mark, Popcorn Storm, Sixteen Films
Also known as
War Book, Vészforgatókönyv, War Game, Военна книга, Военная книга

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.8 IMDb
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