Poster of Salad Days
1 poster
Kinoafisha Films Salad Days

Salad Days

Salad Days 18+
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2014
Online premiere 1 October 2016
World premiere 19 December 2014
Release date
19 December 2014 Russia 18+
14 May 2015 Germany
19 December 2014 Kazakhstan
11 April 2015 USA
19 December 2014 Ukraine
Production Kojtanchanej Productions, New Rose Films
Also known as
Salad Days, Salad Days: A Decade of Punk in Washington DC, Salad Days: A Decade of Punk in Washington, D.C. 1980-90, Salad Days: A Decade of Punk in Washington, DC (1980-90), Зелёные дни
Director
Scott Crawford
Cast
Fred Armisen
Fred Armisen
Dave Grohl
Ian MacKaye
Thurston Moore
Henry Rollins
Cast and Crew
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
