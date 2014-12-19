Salad Days
Salad Days
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
USA
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2014
Online premiere
1 October 2016
World premiere
19 December 2014
Release date
|19 December 2014
|Russia
|
|18+
|14 May 2015
|Germany
|
|
|19 December 2014
|Kazakhstan
|
|
|11 April 2015
|USA
|
|
|19 December 2014
|Ukraine
|
|
Production
Kojtanchanej Productions, New Rose Films
Also known as
Salad Days, Salad Days: A Decade of Punk in Washington DC, Salad Days: A Decade of Punk in Washington, D.C. 1980-90, Salad Days: A Decade of Punk in Washington, DC (1980-90), Зелёные дни