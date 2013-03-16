Menu
Francesca da Rimini
Francesca da Rimini

Francesca da Rimini

Francesca da Rimini 18+
Country USA
Runtime 3 hours 20 minutes
Production year 2012
World premiere 16 March 2013
Worldwide Gross $65,581
Also known as
Zandonai: Francesca da Rimini
Director
Marco Armiliato
Piero Faggioni
Cast
Eva-Maria Westbroek
Marcello Giordani
Robert Brubaker
Mark Delavan
Cast and Crew
Film rating

7.6
Rate 12 votes
7.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
