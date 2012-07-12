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Poster of 2016: Obama's America
4.9
2016: Obama's America - Trailer
Kinoafisha Films 2016: Obama's America
4.9

2016: Obama's America

, 2012
2016: Obama's America
USA / Documentary / 18+
Trailers
Poster of 2016: Obama's America
4.9
2016: Obama's America - Trailer
2016: Obama's America  Trailer

Synopsis

A documentary that examines the question, "If Barack Obama wins a second term, where will we be in 2016?"

Cast

Dinesh D'Souza
Self
Barack Obama
Barack Obama
Jay Bastian
Self
Joe Biden
Self
Cait Brasel
Young Democrate
Gene Burris Jr.
Stanford University College Student
Alice Dewey
Self
Lisa Fox
Administrator
Lisa Fox
Administrator
Zackary Steven Graham
Dartmouth College Student
Willy Kauai
Self
Paul Kengor
Self
Director Dinesh D'Souza, John Sullivan
Writer Dinesh D'Souza, John Sullivan
Composer Calvin Jones, Greg Kellogg
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2012
World premiere 12 July 2012
Release date
12 July 2012 Russia 16+
13 July 2012 Denmark 15
12 July 2012 Kazakhstan
13 July 2012 USA
12 July 2012 Ukraine
MPAA PG
Budget $2,500,000
Worldwide Gross $33,449,086
Production Obama's America Foundation
Also known as
2016: Obama's America, 2016: Америка Обамы, Nước Mỹ của Obama năm 2016

Film rating

4.9
Rate 15 votes
4.8 IMDb
Updated 12 November 2020

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