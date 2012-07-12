Cast
Cait Brasel
Young Democrate
Gene Burris Jr.
Stanford University College Student
Zackary Steven Graham
Dartmouth College Student
Cast and Crew
Composer
Calvin Jones, Greg Kellogg
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2012
World premiere
12 July 2012
Release date
|12 July 2012
|Russia
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|16+
|13 July 2012
|Denmark
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|15
|12 July 2012
|Kazakhstan
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|13 July 2012
|USA
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|12 July 2012
|Ukraine
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MPAA
PG
Budget
$2,500,000
Worldwide Gross
$33,449,086
Production
Obama's America Foundation
Also known as
2016: Obama's America, 2016: Америка Обамы, Nước Mỹ của Obama năm 2016