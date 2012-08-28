Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Film lists
New Releases
Ratings
Trailers
Close trailer
Close trailer
Kinoafisha
Trailers
2016: Obama's America. Trailer
2016: Obama's America. Trailer
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Publication date: 28 August 2012
2016: Obama's America
– A documentary that examines the question, "If Barack Obama wins a second term, where will we be in 2016?"
Expand
Share trailer
4.9
2016: Obama's America
Documentary, 2012, USA
00:37
The Little Mermaid and the Sea Monster
trailer in russian
02:26
Regretting You
trailer in russian
01:00
Popeye: The Slayer Man
trailer in russian
02:01
Pervyy na Olimpe
trailer
01:15
Levsha
trailer
01:26
Good Boy
trailer in russian
01:15
Nakhimovtsy. Yantarnyy bereg
trailer
00:40
Tri bogatyrya i svet klinom
teaser
01:40
Here
trailer in russian
01:05
Imaginary
trailer in russian
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree