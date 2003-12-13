Menu
Poster of Le Beau Serge
7.1 IMDb Rating: 7.1
Kinoafisha Films Le Beau Serge

Le Beau Serge

Le beau Serge 18+
Synopsis

After long absence, a man returns to his hometown only to find his best friend has become an alcoholic.
Country France
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1958
World premiere 6 June 1958
Release date
6 June 1958 France
13 December 2003 South Korea 15
1 August 1958 Switzerland 12
10 January 1959 USA
Budget 37,000,000 FRF
Production Ajym Films, Coopérative Générale du Cinéma Français
Also known as
Le beau Serge, El bello Sergio, A szép Serge, Bitter Reunion, De schone Serge, Die Enttäuschten, Handsome Serge, Krásny Serge, Krásný Serge, Lepi Serž, Lijepi Serge, Min venn Serge, Nas Garras do Vício, Piękny Serge, Um Vinho Difícil, Utsukushiki Seruju, Vännerna, Vennerne, Ystävykset, Ο ωραίος Σέργιος, Красавчик Серж, Красунчик Серж, Хубавият Серж, 美しきセルジュ, 美男子沙治
Director
Claude Chabrol
Cast
Gérard Blain
Jean-Claude Brialy
Michèle Méritz
Bernadette Lafont
Claude Cerval
Cast and Crew
7.1
7.1 IMDb
