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Poster of Dom vetra
6.1
Dom vetra - Trailer
Kinoafisha Films Dom vetra
6.1

Dom vetra

, 2011
Dom vetra
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Dom vetra
6.1
Dom vetra - Trailer
Dom vetra  Trailer

Cast

Polina Kutepova
Polina Kutepova
Taisya Levshina
Daniil Neverov
Tema Amiev
Valeriy Barinov
Valeriy Barinov
Vsevolod Stepanovich
Aleksandr Ilyin
Aleksandr Ilyin
Pavel Markovich
Elena Morozova
Elena Morozova
Vlada
Aleksey Zavyalov
Aleksey Zavyalov
Rodion Gordeev
Boris Kamardin
Lyudmila Drebneva
Irina Lvovna
Boris Kamorzin
Boris Kamorzin
Grigoriy
Dmitry Yachevsky
Dmitry Yachevsky
Viktor
Tatyana Piskaryova
Prodavshchitsa
Director Vyacheslav Zlatopolskiy
Writer Aleksey Timm
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2011
World premiere 20 October 2011
Release date
20 October 2011 Russia Панорама Кино
20 October 2011 Belarus
20 October 2011 Kazakhstan
20 October 2011 Ukraine
Worldwide Gross $22,133
Production Tretye Tysyacheletiye
Also known as
Dom vetra, Dom wiatru, Дом ветра

Film rating

6.1
Rate 17 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
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Dom vetra - Trailer
Dom vetra Trailer
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