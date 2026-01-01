Menu
Poster of Blood and Roses
Poster of Blood and Roses
6.5
Kinoafisha Films Blood and Roses

Blood and Roses

Blood and Roses / Et mourir de plaisir 18+
Synopsis

A lonely and bitter young heiress - jealous of her cousin's engagement to another woman - becomes dangerously obsessed with legends surrounding a vampire ancestor, who supposedly murdered the young brides of the man she loved.
Country France / Italy
Runtime 1 hour 14 minutes
Production year 1960
World premiere 14 September 1960
Release date
14 September 1960 France
27 January 1961 Germany
Production Films EGE, Documento Film
Also known as
Et mourir de plaisir, Blood and Roses, Rosa de sangre, Умереть от наслаждения, ...et mourir de plaisir, ...et mourir de plaisir (Le Sang et la Rose), ...i umrzeć z rozkoszy, ...und vor lust zu sterben, A Lust for Dying, Blod och rosor, Blod og roser, Carmilla, En sterven van genot, Idoni mehri thanatou, Il sangue e la rosa, Kan ve gül, Krv i ruze, Le Sang et la Rose, Lust for Dying, O Sangue e a Rosa, Rosas de Sangue, Să mori de plăcere, Sangre y rosas, To Die with Pleasure, Verinen ruusu, І померти від насолоди, 血とバラ
Director
Roger Vadim
Roger Vadim
Cast
Mel Ferrer
Elsa Martinelli
Annette Stroyberg
Marc Allégret
Alberto Bonucci
Cast and Crew
10 votes
Currently, the film is not showing in cinemas
