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Poster of Welcome
6.6
Kinoafisha Films Welcome
6.6

Welcome

, 2007
Welcome
India / Comedy, Drama / 18+
Poster of Welcome
6.6

Synopsis

A man falls in love with a beautiful woman, but later discovers that her brothers are gangsters.

Cast

Akshay Kumar
Akshay Kumar
Rajiv Saini
Anil Kapoor
Anil Kapoor
Sagar 'Majnu' Pandey
Feroz Khan
Ranvir 'RDX' Dhanraj Xaja
Katrina Kaif
Katrina Kaif
Sanjana S. Shetty
Mallika Sherawat
Isha
Nana Patekar
Nana Patekar
Uday Shankar Shetty
Paresh Rawal
Dr. Dayal Ghungroo
Supriya Karnik
Payal Ghungroo
Sanjay Mishra
Pandit Manilal Shastri
Sherveer Vakil
Lucky Xaka
Director Anees Bazmee
Writer Anees Bazmee, Rajeev Kaul, Praful Parekh
Composer Sajid Ali, Wajid Ali, Anand Raj Anand, Himesh Reshammiya
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 2007
Online premiere 21 December 2007
World premiere 21 December 2007
Release date
21 December 2007 Canada 14A
21 December 2007 Great Britain
21 December 2007 India
21 December 2007 USA
Worldwide Gross $31,203,567
Production A.G. Films, Base Industries Group, Indian Film Company (II)
Also known as
Welcome, Добро пожаловать, 黑幫女婿, वेलकम, Welcome (Hindi)

Film rating

6.6
Rate 13 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack Welcome
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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