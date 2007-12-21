Cast
Paresh Rawal
Dr. Dayal Ghungroo
Supriya Karnik
Payal Ghungroo
Sanjay Mishra
Pandit Manilal Shastri
Sherveer Vakil
Lucky Xaka
Cast and Crew
Composer
Sajid Ali, Wajid Ali, Anand Raj Anand, Himesh Reshammiya
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 30 minutes
Production year
2007
Online premiere
21 December 2007
World premiere
21 December 2007
Release date
|21 December 2007
|Canada
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|14A
|21 December 2007
|Great Britain
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|21 December 2007
|India
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|21 December 2007
|USA
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Worldwide Gross
$31,203,567
Production
A.G. Films, Base Industries Group, Indian Film Company (II)
Also known as
Welcome, Добро пожаловать, 黑幫女婿, वेलकम, Welcome (Hindi)