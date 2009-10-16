Me Too
Me Too / Yo, tambien
18+
Country
Spain
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2009
World premiere
16 October 2009
Release date
|16 September 2010
|Russia
| P&I Films
|
|16 September 2010
|Belarus
|
|
|21 July 2010
|France
|
|
|5 August 2010
|Germany
|
|
|16 September 2010
|Kazakhstan
|
|
|9 April 2010
|Poland
|
|
|16 October 2009
|Spain
|
|
|2 March 2012
|Sweden
|
|
|16 September 2010
|Ukraine
|
|
Budget
€2,000,000
Worldwide Gross
$2,149,113
Production
Alicia Produce, Promico Imagen
Also known as
Yo, también, Élek és szeretek, Eu, Também, Já taky, Ja też!, Me Too, Me Too - Wer will schon normal sein?, Yo, también - Jag med, Εμείς οι δύο, Аз също, Я теж, Я тоже