Poster of Me Too
Poster of Me Too
7.3 IMDb Rating: 7.2
2 posters
Kinoafisha Films Me Too

Me Too

Me Too / Yo, tambien 18+
Me Too - trailer
Me Too  trailer
Country Spain
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2009
World premiere 16 October 2009
Release date
16 September 2010 Russia P&I Films
16 September 2010 Belarus
21 July 2010 France
5 August 2010 Germany
16 September 2010 Kazakhstan
9 April 2010 Poland
16 October 2009 Spain
2 March 2012 Sweden
16 September 2010 Ukraine
Budget €2,000,000
Worldwide Gross $2,149,113
Production Alicia Produce, Promico Imagen
Also known as
Yo, también, Élek és szeretek, Eu, Também, Já taky, Ja też!, Me Too, Me Too - Wer will schon normal sein?, Yo, también - Jag med, Εμείς οι δύο, Аз също, Я теж, Я тоже
Director
Antonio Naharro
Álvaro Pastor
Cast
Lola Duenas
Lola Duenas
Isabel García Lorca
Pablo Pineda
Antonio Naharro
Film rating

7.3
Rate 13 votes
7.2 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Me Too - trailer
Me Too Trailer
Stills
