Русский
7.0
Kinoafisha Films The Man in the Iron Mask
7.0

The Man in the Iron Mask

, 1939
The Man in the Iron Mask
USA / History, Adventure / 18+
Poster of The Man in the Iron Mask
7.0

Synopsis

Despotic King Louis XIV discovers he has a twin brother who has grown up under the tutelage of his foster father, the patriotic musketeer D'Artagnan.

Cast

Louis Hayward
Joan Bennett
Warren William
Joseph Schildkraut
Alan Hale Sr.
Walter Kingsford
Director James Whale
Writer Alexandre Dumas, George Bruce
Composer Lucien Moraweck
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1939
World premiere 13 July 1939
Release date
16 March 1949 France
13 July 1939 USA
25 June 1950 USSR
Production Edward Small Productions
Also known as
The Man in the Iron Mask, Der Mann mit der eisernen Maske, El hombre de la máscara de hierro, L'homme au masque de fer, O Homem da Máscara de Ferro, A vasálarcos, Człowiek w żelaznej masce, De man in het ijzeren masker, De man met het ijzeren masker, Het ijzeren masker, La máscara de hierro, La maschera di ferro, Manden med Jernmasken, Mannen med järnmasken, Mannen med jernmasken, O Máscara de Ferro, Rautanaamio, To sidiroun prosopeion, Железная маска, Человек в железной маске

Film rating

7.0
Rate 15 votes
7 IMDb

Quotes

Philippe [as Louis] A king fears tradition more than he does assassination. There is a chance for me to escape assassination but not tradition. It's one of the unfortunate things connected with being King.
