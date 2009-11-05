Menu
Poster of To Save a Life
6.9 IMDb Rating: 6.8
Kinoafisha Films To Save a Life

To Save a Life

To Save a Life 18+
Synopsis

After a childhood friend's death, Jake Taylor, an all-star athlete must change his life - and sacrifice his dreams to save the lives of others.
To Save a Life - trailer
Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2009
World premiere 5 November 2009
Release date
5 November 2009 Russia 16+
22 September 2011 Germany
16 September 2011 Ireland
5 November 2009 Kazakhstan
5 November 2009 USA
5 November 2009 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $500,000
Worldwide Gross $3,824,868
Production New Song Pictures, Accelerated Entertainment, Outreach Films
Also known as
To Save a Life, How to Save a Life, Para Salvar uma Vida, Salvar una vida, Une vie à sauver, Спасти жизнь
Director
Brian Baugh
Cast
Randy Wayne
Joshua Weigel
Steven Crowder
D. David Morin
Sean Michael Afable
Film rating

6.9
Rate 14 votes
6.8 IMDb
To Save a Life - trailer
To Save a Life Trailer
