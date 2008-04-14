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Poster of Wild Ocean
6.9
Wild Ocean - Trailer
Kinoafisha Films Wild Ocean
6.9

Wild Ocean

, 2008
Wild Ocean
USA / Documentary / 18+
Trailers
Poster of Wild Ocean
6.9
Wild Ocean - Trailer
Wild Ocean  Trailer

Cast

John Kani
John Kani
Narrator
Director Luke Cresswell, Steve McNicholas
Writer Luke Cresswell, Steve McNicholas
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 45 minutes
Production year 2008
World premiere 14 April 2008
Release date
19 February 2009 Germany
14 April 2008 USA
Worldwide Gross $1,224,555
Production Giant Screen Films, Liquid Pictures, Yes/No Productions
Also known as
Wild Ocean, A vad óceán 3D, Océano salvaje 3D, Wild Ocean 3D, Дикий океан 3D, IMAX: Wild Ocean 3D, Dziki Ocean 3D, IMAX - Wild Ocean, IMAX Wild Ocean, Océan Sauvage : Sardines mania, IMAX - 海洋世界 3D, IMAX Océan Sauvage : Sardines mania

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.6 IMDb

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