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Poster of Hanuman
5.9
Kinoafisha Films Hanuman
5.9

Hanuman

, 1998
Hanuman
France, India / Family, Adventure / 18+
Poster of Hanuman
5.9

Cast

Robert Cavanah
Tom
Tabu
Anja
Nathalie Auffret
Alice
Sidney Kean
Roberto
Javed Jaffrey
Ashok
William Doherty
Narrator
Khalid Tyabji
Deva
Jaaved Jaaferi
Ashok
Yatin Karyekar
Local Police captain
Jim Adhi Limas
Louis
Govind Rao
Anja's Father
Director Fred Fougea
Writer Eric Collins, Michel Fessler, Fred Fougea
Composer Laurent Ferlet
Cast and Crew

Film details

Country France / India
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1998
World premiere 28 October 1998
Release date
13 January 2000 Czechia
28 October 1998 France
12 January 2024 UAE TBC
27 October 2001 USA
Budget €7,500,000
Production Gaumont, Boréales, Visual Eyes Productions
Also known as
Hanuman, Hánuman, Hànuman, Hanúman - A Lenda da Montanha Sagrada, Hanuman - A majmok királya, Hanuman - abernes tempel, Hanuman - Bog majmuna, Hanuman - Im Königreich der Affen, Hanuman - małpi bożek, Hanuman och apornas tempel, Hanuman: Entrez dans la Légende du Dieu Singe, Hanuman: La leyenda del rey mono, 猴王传奇

Film rating

5.9
Rate 12 votes
5.8 IMDb
Updated 12 November 2020
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