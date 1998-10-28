5.9
Страна обезьян

, 1998
Hanuman
Франция, Индия / семейный, приключения / 18+
О фильме

Том — специалист по древним цивилизациям — видит, как на лондонском аукционе продают бесценную статую Ханумана-Царя Обезьян. Увлеченный легендами о мистической Стране Обезьян и ее царе, с детства путешествовавший по всему миру вместе с отцом — археологом, Том отправляется в Индию на поиски героев своих фантазий.

В руинах давно покинутых городов, среди непроходимых джунглей ему предстоит столкнуться с невероятными загадками и тайнами, недоступными современному человеку. Разумные животные, древние Боги, сошедшие на землю, люди, своим коварством и хитростью превзошедшие даже злых демонов, все это ждет отважного искателя приключений в легендарной Стране Обезьян…

В ролях

Роберт Кавана
Табу
Натали Оффре
Сидни Кин
Джавед Джеффри
Уильям Доэрти
Режиссер Фред Фюжа
Сценарист Eric Collins, Michel Fessler, Фред Фюжа
Композитор Лоран Ферле
Детали фильма

Страна Франция / Индия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 28 октября 1998
12 января 2024 ОАЭ TBC
27 октября 2001 США
28 октября 1998 Франция
13 января 2000 Чехия
Бюджет €7 500 000
Производство Gaumont, Boréales, Visual Eyes Productions
Другие названия
Hanuman, Hánuman, Hànuman, Hanúman - A Lenda da Montanha Sagrada, Hanuman - A majmok királya, Hanuman - abernes tempel, Hanuman - Bog majmuna, Hanuman - Im Königreich der Affen, Hanuman - małpi bożek, Hanuman och apornas tempel, Hanuman: Entrez dans la Légende du Dieu Singe, Hanuman: La leyenda del rey mono, 猴王传奇

5.8 IMDb

Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
