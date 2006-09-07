Country
USA
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
2006
World premiere
7 September 2006
Release date
|7 September 2006
|Russia
|
|16+
|11 November 2006
|Great Britain
|
|
|7 September 2006
|Kazakhstan
|
|
|7 September 2006
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$2,500,000
Worldwide Gross
$2,795,983
Production
Asgaard Entertainment, YMIR Productions LLC
Also known as
Unrest, Cadáveres, Los que no descansan, Sin descanso, A halál után, Après la Mort, Nesmireni, Neupokojeni, The Possession, Unrest - Schrei nicht, Du weckst die Toten, Восставшие