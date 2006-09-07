Menu
Poster of Unrest
5.0 IMDb Rating: 5
Kinoafisha Films Unrest

Unrest

Unrest 18+
Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2006
World premiere 7 September 2006
Release date
7 September 2006 Russia 16+
11 November 2006 Great Britain
7 September 2006 Kazakhstan
7 September 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $2,500,000
Worldwide Gross $2,795,983
Production Asgaard Entertainment, YMIR Productions LLC
Also known as
Unrest, Cadáveres, Los que no descansan, Sin descanso, A halál után, Après la Mort, Nesmireni, Neupokojeni, The Possession, Unrest - Schrei nicht, Du weckst die Toten, Восставшие
Director
Jason Todd Ipson
Cast
Corri English
Scot Davis
Joshua Alba
Marisa Petroro
Ben Livingston
Similar films for Unrest
Unrest 7.6
Unrest (2017)
The Graves 3.7
The Graves (2009)
Kill Theory 5.4
Kill Theory (2009)
Autopsy 5.0
Autopsy (2008)
100 Feet 5.6
100 Feet (2008)
Everybody Wants to Be Italian 5.7
Everybody Wants to Be Italian (2007)
The Hamiltons 5.0
The Hamiltons (2006)
The Abandoned 6.2
The Abandoned (2006)

Film rating

5.0
Rate 14 votes
5 IMDb
