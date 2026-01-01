Cast
Daniil Sagal
Kirill Kochevanov
Konstantin Mikhaylov
Lounce's Impressario
Ariadna Tur
Irina Bolshintseva
Cast and Crew
Director
Vladimir Gonchukov
Writer
Pyotr Kapitsa
Composer
Sigizmund Kats
Film details
Country
USSR
Runtime
2 hours 30 minutes
Production year
1941
World premiere
7 July 1941
Release date
|2 December 1949
|Czechoslovakia
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|11 November 1951
|USA
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|7 July 1941
|USSR
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Production
Odessa Film Studio
Also known as
Boksyory, A nagy mérkőzés, Bokseri, Bokserzy, Întâlnire pe ring, Боксеры, Боксёры