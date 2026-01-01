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Poster of Boxers
5.1
Kinoafisha Films Boxers
5.1

Boxers

, 1941
Boksyory
USSR / Drama / 18+
Poster of Boxers
5.1

Cast

Vitali Doronin
Pyotr Dorokhov
Daniil Sagal
Kirill Kochevanov
Nikolay Ivakin
Somov
Konstantin Gradopolov
Henrie Lounce
Konstantin Mikhaylov
Lounce's Impressario
Konstantin Sorokin
Konstantin Sorokin
Khromchenko
Viktor Proklov
Fly
Ariadna Tur
Irina Bolshintseva
Mikhail Sidorkin
Volin
Ivan Bobrov
Ivan Bobrov
Big Jack
Director Vladimir Gonchukov
Writer Pyotr Kapitsa
Composer Sigizmund Kats
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 1941
World premiere 7 July 1941
Release date
2 December 1949 Czechoslovakia
11 November 1951 USA
7 July 1941 USSR
Production Odessa Film Studio
Also known as
Boksyory, A nagy mérkőzés, Bokseri, Bokserzy, Întâlnire pe ring, Боксеры, Боксёры

Film rating

5.1
Rate 14 votes
4.9 IMDb
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