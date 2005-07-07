Menu
Poster of The 7th Voyage of Sinbad
7.1 IMDb Rating: 7
2 posters
Kinoafisha Films The 7th Voyage of Sinbad

The 7th Voyage of Sinbad

The 7th Voyage of Sinbad 18+
Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1958
Online premiere 7 July 2005
World premiere 5 December 1958
Release date
10 July 1959 Australia G
19 December 1958 Austria 12
9 January 1959 Brazil L
14 October 2004 Czechia U
17 October 1964 Czechoslovakia
15 October 1987 Egypt
26 December 1958 Finland K-16
12 December 1958 France
5 December 1958 Germany
18 January 1959 Great Britain
5 March 1959 Hong Kong I
10 July 1959 Ireland PG
8 January 1959 Italy T
24 December 1958 Japan G
14 October 2004 Slovakia
5 December 1958 Sweden 15
1 November 1961 Turkey
23 December 1958 USA
1 May 1977 USSR
MPAA G
Budget $650,000
Production Columbia Pictures, Morningside Productions
Also known as
The 7th Voyage of Sinbad, Simbad y la princesa, Sindbads 7. Reise, Sindbads siebente Reise, Sindibádova dobrodružství, Седьмое путешествие Синдбада, 7 podróż Sindbada, 7. podróż Sindbada, A 7.ª Viagem de Sinbad, A Sétima Viagem de Sinbad, Al 7-lea voiaj al lui Sinbad, De 7de reis van Sinbad, De 7de reis van Sindbad, De zevende reis van Sinbad, El septimo viaje de Sinbad, Il 7° viaggio di Sinbad, Il settimo viaggio di Sinbad, Le 7e voyage de Sinbad, Le 7ème Voyage de Sinbad, Le 7eme voyage de Sindbad, Le 7ème voyage de Sindbad, Le septième voyage de Sinbad, Sedmá Sindibádova cesta, Sedmá Sindibádova plavba, Siedma Sindibádova plavba, Simbad de los siete mares, Simbad e a Princesa, Simbad i la princesa, Sinbad harikalar diyarında, Sinbad y la princesa, Sinbad, sjøfareren, Sinbadi seitsmes reis, Sinbads 7. rejse, Sinbads tusen äventyr, Sindbadin uudet seikkailut, Sindibádova siedma plavba, Sindibádove dobrodužstvá, Siódma podróż Sindbada, Szindbád hetedik utazása, To 7o taxidi tou Sevah, Το 7ο ταξείδι του Σεβάχ του θαλασσινού, Το έβδομο ταξίδι του Σεβάχ, Седмото пътуване на Синбад, Синбадово седмо путовање, Сьома подорож Сіндбада, シンドバッド 7回目の冒険, シンバッド 7回目の航海, シンバッド 七回目の航海
Director
Nathan Juran
Cast
Kerwin Mathews
Cathrine Grant
Richard Eyer
Alec Mango
Danny Green
Similar films for The 7th Voyage of Sinbad
Clash of the Titans 6.9
Clash of the Titans (1981)
Sinbad and the Eye of the Tiger 6.4
Sinbad and the Eye of the Tiger (1977)
Sora tobu yureisen 7.3
Sora tobu yureisen (1969)
Jason and the Argonauts 7.3
Jason and the Argonauts (1963)
Journey to the Center of the Earth 7.0
Journey to the Center of the Earth (1959)
20 Million Miles to Earth 6.3
20 Million Miles to Earth (1957)
20,000 Leagues Under the Sea 7.2
20,000 Leagues Under the Sea (1954)
Sinbad the Sailor 6.1
Sinbad the Sailor (1947)
The Thief of Bagdad 6.9
The Thief of Bagdad (1940)

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7 IMDb
Goofs

On their first encounter with the cyclops, as they row towards their boat it flings a large boulder at them. The rock strikes the surface, sending up a splash, but instead of sinking like an ordinary stone it begins to float.

