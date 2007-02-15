Menu
Poster of Ne touchez pas la hache
6.5 IMDb Rating: 6.5
Kinoafisha Films Ne touchez pas la hache

Ne touchez pas la hache

Ne touchez pas la hache 18+
Country France / Italy
Runtime 2 hours 17 minutes
Production year 2007
World premiere 15 February 2007
Release date
13 June 2007 Belgium
7 September 2007 Canada
28 March 2007 France
28 December 2007 Great Britain
13 July 2007 Italy
13 April 2008 Spain
Worldwide Gross $982,795
Production Pierre Grise Productions, Cinemaundici, Arte France Cinéma
Also known as
Ne touchez pas la hache, The Duchess of Langeais, Die Herzogin von Langeais, Don't Touch the Axe, I doukissa tou Langeais, Il marchio sulla carne, La duchessa di Langeais, La duchesse de Langeais, La duquesa de Langeais, Langeais hercegnő, Min aggizete to tsekouri, Não Toque no Machado, Não Toquem no Machado, Nesahejte na sekeru, Nie dotykać siekiery, No toques el hacha, Vojvotkinja od Langeaisa, Не трогай топор, ランジェ公爵夫人, 別碰斧頭, 别碰斧子
Director
Jacques Rivette
Cast
Jeanne Balibar
Guillaume Depardieu
Michel Piccoli
Cast and Crew
6.5
6.5 IMDb
