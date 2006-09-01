Country
Chad / France / Belgium / Austria
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2006
World premiere
1 September 2006
Release date
|27 December 2006
|France
|
|
|1 September 2006
|USA
|
|
Worldwide Gross
$48,251
Production
Chinguitty Films, Entre Chien et Loup, Goi-Goi Productions
Also known as
Daratt, Dry Season, Daratt - La stagione del perdono, Daratt - Zeit der Entscheidung, Daratt, a száraz évszak, Daratt: Sezona suše/Daratt - Sezona suše, Epohi xirasias, Estación seca (Daratt), Období sucha, Saison sèche, Sezona suše, Suša, Susza, Temporada de Seca, Сухой сезон, Сушно доба/Sušno doba