Poster of Daratt
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 6.9
2 posters
Kinoafisha Films Daratt

Daratt

Daratt 18+
Country Chad / France / Belgium / Austria
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2006
World premiere 1 September 2006
Release date
27 December 2006 France
1 September 2006 USA
Worldwide Gross $48,251
Production Chinguitty Films, Entre Chien et Loup, Goi-Goi Productions
Also known as
Daratt, Dry Season, Daratt - La stagione del perdono, Daratt - Zeit der Entscheidung, Daratt, a száraz évszak, Daratt: Sezona suše/Daratt - Sezona suše, Epohi xirasias, Estación seca (Daratt), Období sucha, Saison sèche, Sezona suše, Suša, Susza, Temporada de Seca, Сухой сезон, Сушно доба/Sušno doba
Director
Mahamat-Saleh Haroun
Cast
Ali Barkai
Youssouf Djaoro
Aziza Hisseine
Film rating

7.0
13 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
