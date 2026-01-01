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6.5
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Malchiki
6.5
Malchiki
, 1971
Malchiki
USSR / Musical, Family / 18+
About
Showtimes
Cast & Crew
Posters
6.5
Cast
Anatoliy Nikitin
Zhenya Prokhorov - yunosha
Andrey Drozdov
Zhenya Prokhorov - podrostok
Anton Tabakov
Zhenya Prokhorov v detstve
Yury Leonidowitsch Leonidov
Vladimir Namestnikov
Antonina Maksimova
Vera Ivanovna
Gennadi Yudin
Kompozitor
Leonid Kuravlyov
Viktor Viktorovich
Elena Zatelepina
Sasha Tiunova
Tatyana Nazarova
Sasha Tiunova v detstve
Stanislav Sadalskiy
Kolya Biryukov
Mykola Denysov
Veronika Izotova
Director
Ekaterina Stashevskaya-Naroditskaya
Writer
Aleksandr Rekemchuk
Composer
Vladimir Terletsky
Cast and Crew
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
1971
World premiere
2 October 1972
Production
Mosfilm
Also known as
Malchiki, Мальчики
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Film rating
6.5
Rate
12
votes
5.9
IMDb
Showtimes
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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