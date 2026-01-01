Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Malchiki
6.5
Kinoafisha Films Malchiki
6.5

Malchiki

, 1971
Malchiki
USSR / Musical, Family / 18+
Poster of Malchiki
6.5

Cast

Anatoliy Nikitin
Zhenya Prokhorov - yunosha
Andrey Drozdov
Zhenya Prokhorov - podrostok
Anton Tabakov
Anton Tabakov
Zhenya Prokhorov v detstve
Yury Leonidowitsch Leonidov
Yury Leonidowitsch Leonidov
Vladimir Namestnikov
Antonina Maksimova
Vera Ivanovna
Gennadi Yudin
Kompozitor
Leonid Kuravlyov
Leonid Kuravlyov
Viktor Viktorovich
Elena Zatelepina
Sasha Tiunova
Tatyana Nazarova
Sasha Tiunova v detstve
Stanislav Sadalskiy
Stanislav Sadalskiy
Kolya Biryukov
Mykola Denysov
Veronika Izotova
Veronika Izotova
Director Ekaterina Stashevskaya-Naroditskaya
Writer Aleksandr Rekemchuk
Composer Vladimir Terletsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1971
World premiere 2 October 1972
Production Mosfilm
Also known as
Malchiki, Мальчики

Film rating

6.5
Rate 12 votes
5.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more