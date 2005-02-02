Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Autobiographical Scene Number 6882 / Scen nr: 6882 ur mitt liv
1 poster
Kinoafisha Films Autobiographical Scene Number 6882 / Scen nr: 6882 ur mitt liv

Autobiographical Scene Number 6882 / Scen nr: 6882 ur mitt liv

Autobiographical Scene Number 6882 / Scen nr: 6882 ur mitt liv 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Sweden
Runtime 9 minutes
Production year 2005
World premiere 2 February 2005
Release date
2 February 2005 Sweden
Production Plattform Produktion
Also known as
Scen nr: 6882 ur mitt liv, Autobiographical Scene Number 6882, Kohtaus nro 6882 elämästäni, Scène 6882 de ma vie, Szene Nr. 6882 aus meinem Leben, Αυτοβιογραφική σκηνή νο. 6882, Автобиографическая сцена номер 6882, 自伝的場面6882番
Director
Ruben Östlund
Ruben Östlund
Cast
Anette Andersson
Martin Byström
Elin Gradin
Mats Lekander
Gunnar Nyström
Cast and Crew
Similar films for Autobiographical Scene Number 6882 / Scen nr: 6882 ur mitt liv
Play 7.1
Play (2011)
Involuntary 7.2
Involuntary (2008)
The Guitar Mongoloid 6.1
The Guitar Mongoloid (2004)

Film rating

5.4
Rate 13 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more