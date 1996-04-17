Cast
Cast and Crew
Director
Aleksandr Petrov
Writer
Aleksandr Petrov, Marina Vishnevetskaya
Composer
Evgeniya Smolyaninova
Animated film details
Country
Russia
Runtime
10 minutes
Production year
1996
World premiere
17 April 1996
Release date
|17 April 1996
|Russia
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|0+
|17 April 1996
|Kazakhstan
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|17 April 1996
|Ukraine
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Production
Dago Productions, Panorama Studio, School Studio 'Shar'
Also known as
Rusalka, Mermaid, Русалка, A Sereia, Die Nixe, La sirena, La Sirène, Näkineid, The Mermaid, 水の精, 美人魚, Ջրահարսը