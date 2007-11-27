Menu
Russian
Poster of Whisper
Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 5.7
Whisper

Whisper 18+
Whisper - trailer
Whisper  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2006
World premiere 27 November 2007
Release date
17 January 2008 Russia Пирамида
17 January 2008 Belarus
17 March 2008 Great Britain
17 January 2008 Kazakhstan
27 November 2007 USA
17 January 2008 Ukraine
MPAA R
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $5,285,197
Production Universal Pictures, Gold Circle Films, H2F Entertainment
Also known as
Whisper, El hijo del diablo, Hellion, Hellion - El ángel caído, Il respiro del diavolo, Murmure Fatal, Ölüm fısıltısı, Pagomeno aima, Poseído, Reféns do Mal, Šapat, Šepot, Soapte, Sussurro, Susurros de terror, Suttogás, Whisper - Des Teufels Werk ist ein Kinderspiel, Whisper - Die Stimme des Bösen, Zabójczy szept, Шепіт, Шепот, Шёпот
Director
Stewart Hendler
Stewart Hendler
Cast
Josh Holloway
Josh Holloway
Blake Woodruff
Joel Edgerton
Joel Edgerton
Sarah Wayne Callies
Sarah Wayne Callies
Erika-Shaye Gair
Film rating

6.1
11 votes
5.7 IMDb
Film Reviews

Weteran Mc 18 October 2024, 22:58
"Шёпот" - голливудский триллер с элементами ужасов, повествующий о Максе, который был судим за непредумышленное убийство. Теперь он встал… Read more…
Киноафиша.инфо 19 October 2024, 20:50
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Quotes
David Sandborn So, what do you guys want to do know? I could really go for that ice cream.
Whisper - trailer
Whisper Trailer
