Прокатчик Киномания

Кіноманія – ексклюзивний дистриб’ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures на території України з 2002 року. Фільми цієї студії завжди відрізняються високою якістю та незмінно привертають увагу глядача, і цим забезпечують стабільно високі збори. Компанія впевнено та стабільно займає ведуче місце в українському кінопрокаті. 2013 рік став одним з найуспішніших. Ми разом з глядачами мали можливість насолоджуватися такими блокбастерами, як «Великий Гетсбі», «Людина зі сталі», «Тихоокеанський рубіж», «Гравітація». 2014 впевнено переймає естафету. З нетерпінням ми чекаємо на шедеври наступного року: «Lego фільм», «Зимова фантазія», «300 спартанців: відродження імперії», «Поза часом», «Піднесення Юпітер», «Інтерселар» та інші. Щороку репертуар фільмів розширюється та пропонує безліч різноманітних, вражаючих та успішних проектів. Над кожним проектом працює досвідчена та професійна команда, яка завжди орієнтується на високі результати.

