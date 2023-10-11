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Жалкая подделка: новый «Экипаж» с Машковым и Козловским возмутил людей

11 октября 2023 10:00
Жалкая подделка: новый «Экипаж» с Машковым и Козловским возмутил людей

Зрители не стали скрывать свое мнение.

Александр Митта представил свою картину «Экипаж» в 1979 году. Драма стала настоящей сенсацией и вошла в историю как первый фильм-катастрофа, снятый советским режиссером. А несколько лет назад Николай Лебедев представил публике похожую историю, пригласив на главные роли Данилу Козловского и Владимира Машкова.

Как неоднократно признавались создатели фильма, они не пытались сделать ремейк советского хита. Однако истории, рассказанные в картинах, схожи между собой, из-за чего публика неоднократно сравнивала два фильма. И, как оказалось, многие зрители не остались в восторге от современного проекта.

По словам поклонников, Лебедеву не удалось снять картину с внятным сюжетом. Он пригласил артистов, которые отличаются не талантами, а красотой. И сделал упор на современные технологии, которые не могут удержать внимание зрителей.

«Фильм Николая Лебедева с трудом досмотрела до конца. Пошел на поводу Голливуда — куча спецэффектов, а жизни нет», «Хуже этого ремейка я мало что видела, если честно», «Герои картонные, сюжет скучный и надуманный», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Экипаж» (1979), legion-media.ru
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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