Жалкая подделка: новый «Экипаж» с Машковым и Козловским возмутил людей

Александр Митта представил свою картину «Экипаж» в 1979 году. Драма стала настоящей сенсацией и вошла в историю как первый фильм-катастрофа, снятый советским режиссером. А несколько лет назад Николай Лебедев представил публике похожую историю, пригласив на главные роли Данилу Козловского и Владимира Машкова.

Как неоднократно признавались создатели фильма, они не пытались сделать ремейк советского хита. Однако истории, рассказанные в картинах, схожи между собой, из-за чего публика неоднократно сравнивала два фильма. И, как оказалось, многие зрители не остались в восторге от современного проекта.

По словам поклонников, Лебедеву не удалось снять картину с внятным сюжетом. Он пригласил артистов, которые отличаются не талантами, а красотой. И сделал упор на современные технологии, которые не могут удержать внимание зрителей.