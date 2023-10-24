Загадочное слово попадается во многих советских фильмах: о значении мало кто догадывается

Создавая будущие шедевры кино, режиссеры в СССР иногда отчаянно веселились. Подтверждают это разнообразные «пасхалки» — предметы или зашифрованные послания, которые мелькали в кадрах картин. Большинство зрителей попросту не обращало на них внимания, ведь для сюжета они были не важны. Вот почему далеко не все заметили загадочное слово, которое путешествовало из фильма в фильм.

Например, в одном из эпизодов «Афони» за спиной Леонида Куравлева на стене значится таинственное «УШАЦ». Эти же четыре буквы можно обнаружить в ленте «Не горюй» и даже в мультфильме «Незнайка на Луне».

Как выяснилось, слово не является аббревиатурой. Это была фамилия известного художника-карикатуриста Михаила Ушаца. Еще в студенчестве молодой человек начал предусмотрительно подписывать все свои вещи. Такая привычка стала поводом для постоянных насмешек над ним. С легкой руки однокурсников слово «УШАЦ» начало появляться на стенах института, учебниках и партах.

А когда выпускники разлетелись по разным городам, то продолжили эту традицию и наносили четыре загадочных буквы везде, где работали, в том числе и на съемочных площадках. Ушацу ничего не оставалось, кроме как смириться с такой популярностью.