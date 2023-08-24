В советском кино секс был до «Маленькой Веры»: многие видели, но не придавали значения

Советский кинематограф начал активно раскрепощаться к концу 80-х. В перестроечные годы вышла нашумевшая драма «Маленькая Вера», которая повергла зрителей в шок обилием откровенных сцен.

Многие уверены, что картина Василия Пичула была первой, где показали «клубничку», но это не так. В 1979 году на экраны вышел фильм Александра Митты «Экипаж». По словам режиссера, он изначально планировал снять «хорошую, подробную, полноценную» постельную сцену. Ответственность сыграть горячих любовников легла на плечи опытного актера Леонида Филатова и студентки театрального вуза Александры Яковлевой. Сцена, которую снимали целых три дня, далась съемочной группе непросто.

Режиссера долго не устраивал готовый результат. Он хотел, чтобы все выглядело как в жизни, но из-за стеснения Филатова и его отказа снимать джинсы достичь желаемого не удавалось. А вот Яковлева, напротив, чувствовала себя уверенно и щеголяла в неглиже как ни в чем не бывало. Сегодня постельная сцена из «Экипажа» смотрится наивно, но тогда это была настоящая кинореволюция в СССР.