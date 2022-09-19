Ученые назвали самый страшный фильм ужасов: еще нелепее, чем «Синистер»

Каждый год режиссеры фильмов ужасов представляют поклонникам хорроров свои работы, соревнуясь в том, кто сильнее напугает зрителей. Есть у картин этого жанра и научные рейтинги: ученые приглашают для просмотра испытуемых, у которых замеряют показатели сердечного ритма. Чем чаще бьются сердца, тем больше ужасает зрителей происходящее на экране, и значит, страшнее данный конкретный фильм.

Абсолютным чемпионом на протяжении нескольких лет оставалась картина «Синистер» 2012 года с Итаном Хоуком в главной роли. Правда, выбор экспертов удивил русскоязычных зрителей, которые посчитали ленту не столько страшной, сколько нелепой.

А новым победителем оказался фильм 2020 года «Астрал онлайн». По сюжету несколько друзей организовывают видеоконференцию, хозяином которой оказывается злой дух. У картины есть множество преимуществ: незатянутый хронометраж, актуальный формат, небольшой бюджет. У участников эксперимента при просмотре пульс буквально зашкаливал — до 130 ударов в минуту. Вот только рядовые зрители не посчитали ленту достойным фильмом ужасов.