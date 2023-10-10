Тест: хорошо ли вы помните любовные похождения Остапа Бендера?

Великий комбинатор - один из самых ярких персонажей отечественной литературы. Интересно, что изначально Ильф и Петров не планировали делать его главным героем дилогии. Предполагалось, что в уста Остапа Бендера будет вложена одна-единственная фраза - про “ключ от квартиры, где деньги лежат”. Авторы частенько придумывали остроумные фразочки заранее и записывали их, чтобы вложить в уста того или иного персонажа. Однако Бендер не считался с планами творцов - Петров вспоминал, что этот герой упорно перебирался из одной главы в другую. Необычную фамилию “Бендер” писатели облюбовали во время работы в издании “Гудок”, где занимались обработкой корреспонденции. В газете постоянно печатали письма от рабочих, которые по большей части были выдумкой самих журналистов. В редакции постоянно придумывали фамилии для очередных “героев выпуска”. Одним из них стал служащий Пермской железной дороги по фамилии Бендер - сейчас уже невозможно установить, кто именно из сотрудников “Гудка” ее придумал. Ильфу и Петрову она настолько приглянулась, что они позаимствовали ее для своего персонажа. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в биографии великого комбинатора.

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