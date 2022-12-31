Тест для фанатов советского Шерлока: сможете блеснуть знаниями сериала?

Последний фильм Игоря Масленникова из серии о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне вышел на экраны в 1986 году. Он назывался “Двадцатый век начинается” и был основан на четырех произведениях Артура Конан Дойла, в том числе на рассказе “Его прощальный поклон”, который рассказывал о последнем деле великого сыщика. А спустя двадцать лет, в 2006 году, исполнитель роли Холмса Василий Ливанов стал кавалеров ордена Британской империи. Таким образом, советскую экранизацию высоко ценят не только отечественные, но и зарубежные зрители. Кстати, сложившийся у многих в голове образ сыщика, в дирстокере (шапке с двумя козырьками) и с изогнутой трубкой, не соответствует литературному первоисточнику и историческим фактам. Дирстокер был предназначен для ношения за городом, носить его в Лондоне Холмсу не позволили бы правила приличия. А о том, что в обширной коллекции трубок Шерлока был бент (именно так называется изогнутая трубка), в рассказах Конан Дойля нигде не упоминается. Такая трубка появилась в экранизации с Уильямом Джиллетом в главной роли.

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