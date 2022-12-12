Тест для фанатов Сергея Бодрова: угадайте фильм по цитате

В 2022 году исполнилось 20 лет со дня смерти Сергея Бодрова. Российский актер, режиссер и сценарист погиб во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье, вместе со всей съемочной группой фильма “Связной”. Интересно, что профессиональным актером Сергей Бодров не был - после школы он собирался поступать во ВГИК, но впоследствии передумал. Вместо этого он подал документы на отделение истории и теории искусства в МГУ имени Ломоносова. Специализацией Сергея была живопись эпохи Возрождения. Университет он окончил с красным дипломом, в дальнейшем поступил в аспирантуру и успешно защитил кандидатскую диссертацию. Однако кино все равно пришло в его жизнь - сначала в виде эпизодических ролей в фильмах отца, Сергея Бодрова-старшего, а после роли в “Кавказском пленнике” его актерская карьера начала стремительно развиваться. Полноценный актерский дебют Сергея Бодрова был отмечен множеством наград, но сам он себя артистом не считал, говорил, что роль для него - “не профессия, это поступок, который совершаешь”.

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