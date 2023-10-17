Светличная еще цветочки: эта сцена из советского кино считается самой развратной

В советском кинематографе откровенные сцены были под строжайшим запретом, но иногда до зрителя все же доходили. Главной развратницей того времени прослыла Светлана Светличная. Правда, выходки знаменитости кажутся невинной шалостью по сравнению с тем, что творила ее коллега.

Самая горячая и провокационная киносцена в СССР замечена в проекте Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». В центре сюжета любовная история, которая разворачивается между Зобаром и Радой.

Героиню воплотила красавица Светлана Тома. В одном из эпизодов привлекательная актриса, будучи обнаженной, стоит у реки. До сих пор остается загадкой, как цензоры пропустили такую пошлость (по тем меркам) на экраны. Интересно, что показ картины в кинотеатрах пытались сорвать, но ничего у бунтующих не вышло. В 1976 году ленту посмотрели почти 65 миллионов человек.