Странная пара: страшная мачеха из «Морозко» была женой принца (фото)

Вера Алтайская запомнилась массовому зрителю по множеству ярких ролей, а особенно по сказке Александра Роу «Морозко». В течение многих лет публика осыпала комплиментами игру талантливой актрисы, но мало кто догадывался, как сложилась ее личная жизнь вне съемочной площадки.

Так, еще в юности Алтайская познакомилась и влюбилась в Алексея Консовского. В то время он еще не был большой звездой и только начинал свой карьерный путь. Артисты стали мужем и женой, а спустя некоторое время у них родилась дочь Света.

Но Алтайская и Консовский не смогли сохранить брак. Как отмечали близкие, артистка отличалась тяжелым характером, с которым в итоге не справился Консовский. И спустя несколько лет они развелись.

Знаменитые артисты старались не вспоминать о своем браке. А в 1947 году артист снялся в сказке «Золушка», которая сделала его настоящей звездой. Актер получал домой десятки писем от поклонниц, которые даже не догадывались, что совсем недавно он расстался с Алтайской, известной по ролям в «Марье-искуснице» и «Морозко».