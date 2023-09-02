«Старуха», хоть и красивая: американская Наташа Ростова проигрывает советской во всем

Режиссер Кинг Видор в 1956 году представил свою версию экранизации одного из главных русских романов «Война и мир». Несмотря на то, что в нем сыграли звезды первой величины того времени, фильм вызвал много вопросов у российской аудитории. В частности, из-за того, что большинство актеров были совершенно не похожи на тех, которых описывал в своей книге Лев Толстой.

Например, талантливая актриса и любимица публики Одри Хепберн, сыгравшая Наташу Ростову, совсем не попала в образ. Для юной версии 25-летней героини она оказалась слишком старой, а для взрослой — слишком юной и хрупкой, отметил автор Дзен-канала «Синема — графия». И его мнение активно поддержали.

«Посмотрела после нашего. Не впечатлил. Даже любимая Одри», — написал один из комментаторов.

Также читателей возмутило, что не совпадают с эпохой и костюмы. Большинство людей сошлись во мнении, что лучше всего с ролью Наташи Ростовой все-таки справилась Людмила Савельева в советской экранизации.