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Про халву и пряники многие и так помнят: попробуйте продолжить 5 других цитат из «Девчат» (тест)

11 июля 2025 14:15
Про халву и пряники многие и так помнят: попробуйте продолжить 5 других цитат из «Девчат» (тест)

Для настоящих поклонников фильма — это раз плюнуть.

Советская комедия «Девчата» давно стала классикой, а ее диалоги знают и любят целые поколения зрителей. Но сможете ли вы безошибочно продолжить самые известные цитаты из фильма?

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните культовые фразы Тоси и других героев этой теплой комедии. Мы подготовили для вас 5 реплик, а ваша задача — верно вставить недостающие слова.

В конце узнаем, можно ли вас назвать настоящим знатоком этого душевного фильма или вы пока что начинающий зритель. Желаем удачи!

Ранее мы писали: Собирались еще 14 лет назад: почему фильм «Девчата» не делают цветным?

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1961)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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2 комментария
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