Помните подружку Лили из «Такси»? Время невластно над красотой 47-летней актрисы

Комедийный боевик «Такси» вышел на экраны в далеком 1998 году и открыл миру сразу нескольких звезд. Роль подружки главного героя Даниэля сыграла красотка Марион Котийяр.

Девушка дебютировала в кино еще в 80-е годы, но стала известна только в 23 года. С тех пор Котийяр сыграла во множестве культовых картин – «Крупная рыба», «Джонни Д», «Хороший год», «Начало», «Полночь в Париже», «Темный рыцарь: Возрождение легенды». В 2008 году талант актрисы оценили по достоинству: Марион получила премию «Оскар» за роль в фильме «Жизнь в розовом цвете».

Сложилась и личная жизнь 47-летний артистки.

Марион Котийяр замужем за актером Гийомом Кане – пара воспитывает двоих детей. Надо отметить, что с годами эта очаровательная француженка не растеряла свой шарм и все также прекрасна.